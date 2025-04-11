Более 90 процентов выпускников Шатурского техникума находят работу

В Шатуре студентам предлагается качественное образование и перспективы трудоустройства. Шатурский энергетический техникум предоставляет возможность получить востребованную профессию. По информации администрации техникума, около 98% выпускников успешно устраиваются на работу после завершения обучения.

Несмотря на то, что часть выпускников продолжает образование в высших учебных заведениях, большинство выбирает начало карьеры. В настоящее время на рынке труда особенно ценятся рабочие профессии.

«Самым ярким примером успешного выпускника нашего техникума является Вероника Культешова. Она обучалась по направлению сетевое системное администрирование и выпустилась в 2023 году. Я являлась классным руководителем Вероники и могу сказать, что она была замечательная студентка, закончила техникум с красным дипломом. Помогала нам активно потом в период приемной кампании. На работу устроилась по специальности», — рассказала замдиректора по учебной работе ГБПОУ МО «ШЭТ» Светлана Косова.

Выпускники техникума легко находят свое место в организациях и на предприятиях не только в Шатуре, но и по всему Подмосковью.

«Обучение в ШЭТ было комфортным и эффективным. Полученные знания остаются актуальными и помогают мне в работе. Найти работу в нашем округе оказалось несложно. Сейчас я работаю в администрации муниципального округа Шатура, и моя работа приносит мне удовлетворение», — рассказала ведущий эксперт отдела информационной политики администрации м. о. Шатура, Вероника Культешова.

С предстоящего учебного года в ШЭТ появится новая специальность — «Электроснабжение».

С поступить и узнать подробности об учебных планах можно будет на Едином дне открытых дверей, который запланирован на 12 апреля.