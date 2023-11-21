Более 90 участников СВО уже прошли реабилитацию в подмосковном центре «Ясенки»

Передовые возможности реабилитации в Подмосковье для участников специальной военной операции. Так, бесплатную реабилитацию в подмосковном центре «Ясенки» прошел уже девяносто один участник СВО. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства социального развития региона.

Глава ведомства Людмила Болатаева подчеркнула, что для каждого бойца разрабатывается индивидуальная программа реабилитации. При этом параллельно с реабилитационными мероприятиями специалисты работают над полным социальным сопровождением: от оформления документов, психологической поддержки до переобучения и трудоустройства.

Напоминаем, что в регионе запущена работа регионального филиала Фонда «Защитники Отечества». Именно здесь ветераны СВО и семьи погибших бойцов могут получить ряд социальных услуг. С начала работы Фонда в Подмосковье было получено более пяти тысяч обращений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и Патриарх Кирилл обсудили строительство храмов и поддержку участников СВО.