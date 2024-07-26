Более 900 тысяч заявлений поступило в Управление Росреестра по Подмосковью за полгода

Свыше девятисот тысяч заявлений поступило в Управление Росреестра по Подмосковью за полгода. Об этом рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Из общего числа поданных заявлений восемьдесят две тысячи были связаны с регистрацией ипотеки, большинство из них были поданы в электронном виде.

Порядка тридцати четырех тысяч заявлений граждане подали на регистрацию договоров долевого участия. Практически все из них поступили в онлайн-формате.

Как отметила замруководителя управления Дарья Проникова, доступность онлайн-услуг позволяет повысить уровень безопасности проводимых сделок и качество оказания услуг жителям.