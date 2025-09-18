В Госдуме раскрыли, как обед в ресторане может помочь участникам СВО
В российской общественной дискуссии появляются новые инициативы, направленные на системную поддержку семей участников специальной военной операции. Одно из таких предложений поступило от депутата Госдумы Михаила Матвеева, выступившего с нестандартной законодательной инициативой. Об этом сообщает радио Sputnik.
Суть предложения заключается в том, чтобы заведения общественного питания — бары и рестораны — перечисляли 1% суммы каждого чека в специальный фонд поддержки семей военнослужащих. По мнению парламентария, данный механизм имеет двойную ценность: не только практическую, но и глубокую нравственную составляющую.
Он добавил, что материальный аспект проекта очевиден — он позволит создать постоянный источник финансирования помощи семьям бойцов. Однако более значимым Матвеев считает моральный эффект: такой символический взнос заставит посетителей, отдыхающих в заведениях, хотя бы на мгновение задуматься о тех, кто в это время находится на передовой, защищая национальные интересы страны в тяжелейших условиях.
По мнению депутата, если инициатива получит поддержку и будет реализована, это может создать новый канал регулярной помощи, не зависящий от разовых благотворительных акций. При этом важным вопросом останется добровольность такого сбора и механизм его администрирования, чтобы избежать административной нагрузки на бизнес.
