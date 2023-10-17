Более чем на 200 человек выросло число банкротов в Рязанской области за год

Свыше чем на 200 человек увеличилось число банкротов в Рязанской области за девять месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает 7info со ссылкой на региональный арбитражный суд.

Отмечается, что с января по сентябрь включительно было принято более 1,7 тыс. заявлений должников, когда за девять месяцев 2022 года их число составляло немногим более полутора тысяч.

Добавляется, что в целом по стране в текущем году признаны банкротами 250 тыс. человек, что почти на треть больше, чем в прошлом году.