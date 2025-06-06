Более половины предприятий в сфере ТКО перешли на автоматическую передачу данных весового контроля

Как сообщил заместитель главы Минприроды РФ Денис Буцаев, 52% работающих организаций в сфере обращения с ТКО внедрили систему автоматической отправки данных весового мониторинга во ФГИС УТКО. Об этом он заявил на встрече, посвященной организации системы утилизации ТКО, проходившей в Координационном центре Правительства РФ. Весы, установленные на объектах, фиксируют вес мусоровозов и регистрируют массу привезенных отходов, автоматически отправляя данные в централизованную систему для выявления отклонений и нелегального сброса отходов.

«Во ФГИС УТКО собрана информация о 1 324 функционирующих объектах по обращению с ТКО, расположенных в различных регионах России. Из этого числа 688 объектов, что эквивалентно 52% от общего количества, обеспечили автоматическую передачу информации с точек весового контроля. С предыдущего совещания к системе подключились восемь объектов, а с начала работы штаба — 573», — подчеркнул Денис Буцаев.

В «зеленой зоне» с показателем выше 50% находятся 50 регионов. Тем не менее, только 15 из них в полном объеме загрузили данные весового контроля в ФГИС УТКО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.