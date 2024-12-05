Более чем у половины российских детей выявили дефицит витаминов группы В

Профессор и академик РАН Виктор Тутельян и ведущий научный сотрудник лаборатории возрастной нутрициологии Адиля Сафронова рассказали «Газете.Ru» , почему у детей возникает дефицит витамина группы В.

Сафронова отметила, что нехватка важных витаминов фиксируется у 66% детей. При этом 80% не получают достаточно бета-каротина, содержащегося с оранжевых продуктах. Не менее распространенной проблемой стала нехватка витамина Е. Выявляют такие проблемы не сразу.

Как добавил Виктор Тутельян, несмотря на полноценность питания школьников, они все равно недополучают нужные витамины и микроэлементы. Например, наблюдают часто нехватку железа, фолиевой кислоты, витамина А и йода.

«Среди последствий нарушения питания в дошкольном возрасте – нарушения физического и нервно-психического развития, проблемы с иммунитетом, функциональные нарушения работы желудочно-кишечного тракта, болезни обмена веществ, а также снижение ожидаемой продолжительности жизни на 2,5 года», – отметил он.

Также дефицит объясняют тем, что дети с малых лет не могут питаться также, как взрослые. следовательно, какие-то витамины все равно недополучат. Это обусловлено также неустойчивым аппетитом, скачками роста и настроения, психоэмоциональными нагрузками.

Тем не менее важно поддерживать сбалансированное питание ребенка. Для этого можно проконсультироваться с врачом, который поможет составить более насыщенный рацион.

Ранее сообщалось, что диетолог Круглова перечислила полезные свойства цитрусовых.