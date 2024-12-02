Диетолог Круглова перечислила полезные свойства цитрусовых

По словам врача-диетолога Натальи Кругловой, цитрусовые являются весьма полезными фруктами, особенно зимой, при этом в наименовании фрукта нет значения, поскольку они все весьма схожи по содержанию питательных веществ. Об этом сообщает радио Sputnik.

Она добавила, что такой вид фруктов очень богат витамином С, который благодаря плотной корочке хорошо сохраняется в данных плодах, в связи с чем все цитрусовые в зимний сезон могут быть неплохим источником этого витамина. Также цитрусовые содержат растворимые и нерастворимые пищевые волокна, что важно для микробиоты кишечника.

По мнению медика, если смотреть по разнице содержания объема питательных веществ в разных цитрусовых, то чем кислее фрукт, тем больше в нем содержание витамина С.

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