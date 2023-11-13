Более четырех миллионов жителей Подмосковья вакцинировались против гриппа

Свыше четырех миллионов жителей Подмосковья прошли вакцинацию от гриппа в рамках прививочной кампании, которая стартовала в августе. Об этом сообщили в Минздраве региона.

«Заболевание опасно осложнениями, к которым может привести. Поэтому я призываю всех, кто еще не привился, сделать прививку», - подчеркнула первый зампред областного правительства Светлана Стригункова.

В регионе сделать прививку можно не только в поликлиниках, но и в передвижных пунктах вакцинации. Информация об их графике работы представлена на сайте министерства.

Для того, чтобы сделать прививку в мобильном комплексе, потребуется показать паспорт и полис ОМС.