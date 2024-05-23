Более четырех тысяч студентов Подмосковья примут участие в летнем трудовом семестре, сообщили в Министерстве информационных и социальных коммуникаций Московской области. Церемония его открытия прошла сегодня возле Дома Правительства Московской области.

«Вы — большая дружная семья. Хочется передать сердечный привет от нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева, пожелать хорошего, классного лета, трудовых дней, новых друзей и эмоций. Особенные слова поддержки тем, кто поедет в этом году впервые в составе студенческих отрядов», - обратилась к ребятам глава министерства Екатерина Швелидзе.

Трудовой семестр станет уже четвертым для подмосковного отделения «Российских студенческих отрядов» (РСО). Он продлится 92 дня. Участники смогут попробовать себя в самых разных профессиях. В этом году ребята будут работать не только в Подмосковье, но и в других регионах — к примеру, в социальных центрах и лагерях Краснодарского края, Крыма, Владивостока. Кроме того, студенты поедут в Луганск, где помогут организовать детский отдых, и на Камчатку — на переработку рыбы.

Студенты получили путевки в трудовой семестр, а лучшим вручили благодарственные письма МИСК Подмосковья и Мособлдумы, почетные грамоты РСО за вклад в развитие движения. Ребят поздравил руководитель Центрального штаба РСО Дмитрий Парамонов.

«Вы уже объединяете более пяти тысяч человек, лидируете среди всех региональных отделений ЦФО. Стали надежным плечом всей нашей большой организации. Спасибо Правительству Московской области, директорам сорока колледжей и ректорам двенадцати вузов в Подмосковье, которые поддерживают эту деятельность», - сказал он.

К студентам обратился и зампред Комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Мособлдумы Александр Легков.