В Петербурге за мошенничество задержали уроженца Азербайджана

Директора стройфирмы из Санкт-Петербурга подозревают в мошенничестве на 46 млн руб., сообщил телеграм-канал ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ведомстве предполагают, что 32-летней уроженец одной из стран ближнего зарубежья, генеральный директор строительной компании замешан в серии мошенничеств. Предполагается, что мужчина привлекал средства в качестве инвестирования. Согласно заявленному бизнес-проекту, он планировал строительство жилых домов. Прибыль намеревался получать от сдачи квартир в аренду. По факту же фигурант не собирался возводить никакие здания.

«Обманом завладел денежными средствами трех петербуржцев. По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации», — указано в сообщении ведомства.

В ведомстве сообщили, что фигурант был задержан в своем частном доме. Сотрудники изъяли денежные средства, мобильный телефон, документы. Момент задержания зафиксирован на видео правоохранителей. Специалисты проводят необходимые следственные действия.

РБК проанализировал, что пишут об инциденте местные СМИ. Они уточняют, что уроженец одной из стран ближнего зарубежья — это выходец Азербайджана.

Ранее сообщалось, что при возведении военного городка в Волгоградской области похитили 43,4 млн руб.