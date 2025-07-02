Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, подчеркнул, что Россия никогда не представляла и не представляет угрозы для Азербайджана. По его мнению, основным фактором, обостряющим текущую ситуацию, являются «меры по расследованию правонарушений, в том числе в отношении азербайджанских граждан». Он также акцентировал внимание на телефонном разговоре между президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Песков заявил, что Москва наблюдает за усилиями Киева, направленными на дестабилизацию отношений между Россией и Азербайджаном и нагнетание напряженности. По его словам, Киев будет стремиться усугубить ситуацию и подтолкнуть Баку к импульсивным шагам.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Россия намерена использовать дипломатические каналы для защиты интересов восьми граждан, задержанных в Азербайджане по подозрению в наркотрафике и киберпреступлениях. Он заверил, что для этой цели будут задействованы все доступные средства.

Ранее Захарова предупредила тех, кто хочет испортить дружбу между РФ и Азербайджаном.