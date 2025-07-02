Россия запросила возможность посетить задержанных в Азербайджане граждан

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге заявила, что Москва запросила посещение российских журналистов, которых арестовали в Азербайджане, сообщило РИА Новости.

Мария Захарова рассказала, что МИД РФ в круглосуточном режиме на связи с послом РФ в Азербайджане, чтобы быть проинформированным о любых изменениях в ситуации страны.

«К сожалению, на данный момент возможность посещения российских граждан, в том числе и журналистов российского СМИ, не предоставлено», — сказала Захарова на брифинге.

Захарова рассказала, что родственники задержанных в Баку граждан РФ могут обращаться на горячую линию ведомства. Она обратилась к россиянам, которые намерены посетить страну, с просьбой учитывать текущую обстановку.

Официальный представитель МИД РФ также выразила надежду, что Россия и Азербайджан смогут решить все проблемные вопросы в партнерском ключе. Ускорить процесс налаживания отношений можно при помощи политико-дипломатических каналов.

Конфликт между странами начался после задержания в Екатеринбурге уроженцев Азербайджана, которых подозревают в серии убийств. Задержание прошло в рамках уголовного дела. Москва готова была предоставить все необходимые данные азербайджанской стороне.

Ранее Захарова предупредила тех, кто хочет испортить дружбу между РФ и Азербайджаном.