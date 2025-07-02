В Московской области почти 1 тыс. предпринимателей получили статус социальных

С начала 2025 года в Подмосковье социальный статус получили 879 предпринимателей. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«При этом 771 из них подтвердили свой статус. Для субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших статус социальных, в Московской области создана специальная субсидия на развитие бизнеса», — сказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, максимальный размер поддержки составляет 2 млн рублей, старт приема заявок запланирован на сентябрь 2025 года.

В ведомстве отметили, что в числе получателей статуса оказались детский сад «Кидвиль» из Реутова и клиника семейного здоровья «Медицина» из Подольска.

Напомним, что подать заявку на признание предприятия социальным можно через региональный портал госуслуг. Узнать подробнее о поддержке бизнеса можно на инвестиционном портале региона, ее оказывают в рамках национального проекта «Эффективная экономика».

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