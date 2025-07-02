Вдова скандального министра Аксененко стала жертвой мошенников

По информации канала, в разговоре со вдовой экс-министра путей и сообщения Галиной Аксененко мошенники представились сотрудниками правоохранительных органов. Женщину ввели в заблуждение, сообщив о возбуждении уголовного дела. Ей предложили положить на спецсчет в Санкт-Петербурге 10 млн руб. якобы для урегулирования конфликта. Пенсионерку предупредили, что в банке хранить деньги опасно. Ей предстояло снять наличные и передать их мошеннику, который выполнил бы роль федерального инкассатора.

«30 июня женщина сняла деньги в столичном отделении банка рядом с „Президент-Отелем“. <> Уже наученные опытом банковские сотрудники заподозрили беду и вызвали полицию», — сообщил Mash.

По информации канала, беседа с реальными сотрудниками правоохранительных органов длилась около часа. Женщина убеждала правоохранителей, что снимает деньги добровольно и по личной инициативе. Сотрудники решили действовать иначе: отпустили гражданку и следили за ней. Деньги от одного человека перешли к другому. Правоохранители задержали 17-летнего уроженца Кировской области и 38-летнего москвича. Задержанным могут назначить до 10 лет лишения свободы.

«Как выяснило МВД, курировалась операция, очевидно, из кол-центров на Украине», — сообщил телеграм-канал Mash.

76-летняя Галина проживает у родственников в испанском Кадакесе, сообщил телеграм-канал Baza. В Россию приезжает примерно один раз в год. Во время нынешнего визита она и могла стать жертвой мошенников. О деталях аферы канал располагает другой информацией. По его данным, пенсионерка сразу поняла, что ее обманывают. Она обратилась в полицию, чтобы сотрудники задержали курьера при передаче денег.

Ранее сообщалось, что мошенники купили жертве из Белоруссии авиабилет до Москвы, чтобы украсть у него 18 млн руб.