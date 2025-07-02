Обыски прошли в кабинете руководителя МВД Ингушетии Коробкина

В республиканском главке МВД Ингушетии прошли обыски по делу о хищении федеральных средств. Об этом сообщил ТАСС.

В региональном главке МВД Ингушетии провели обыски. Они коснулись рабочего места руководителя этого главка Михаила Коробкина, а также других кабинетов. Обыски проводили сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД РФ. Для этой цели они целой группой специально прибыли из Москвы.

«Группа провела обыски в ведомстве и у министра. Обыски проходили в рамках расследования дела о хищении федеральных средств», — указали журналистам.

Ранее в рамках этого же дела были задержаны главы финансовых отделов как в главке, так и в районах и муниципалитетах республики. Источник информации добавил, что планируется прибытие второй группы из Москвы, которая займется контролем расследования.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области в офисах «Южуралзолота» прошли обыски. Их проводили сотрудники Следственного комитета и ФСБ. Компанию и ее хозяина миллиардера Струкова подозревают в нарушении правил охраны окружающей среды, промышленной безопасности и эксплуатации промышленных объектов. Все это привело к ухудшению экологической обстановки в регионе.