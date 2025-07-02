Так и не вышла замуж к 40 годам: стала известна причина одиночества актрисы Надежды Сысоевой

Известной актрисе Надежде Сысоевой уже 40 лет, но она ни разу не была замужем. Последние отношения с блогером Сашей Стоуном, за которыми зрители наблюдали в реалити-шоу «Выжить в Дубае», также завершились провалом. На проекте Надежда показала достаточно сложный характер, именно он может быть причиной ее одиночества, заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» психолог Александра Метальникова.

По ее словам, Надежда Сысоева — женщина умная, красивая и сложная.

«Она производит первое впечатление уютной и, возможно, даже семейной, но реально она очень требовательна к мужчинам и хорошо знает, чего хочет. Кроме того, для нее очень важны и праздники, и новизна, и оригинальность, в том числе в быту, в мужчине», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Надежда также не боится высказываться против общественного мнения, а не каждому мужчине это понравится, добавила психолог.

«Она очень сильная женщина и прекрасно может справиться со своими неприятностями. Она не из тех, кто будет спать и ждать „принца-спасителя“ — скорее уж, как в оригинальной сказке, сама проснется и отправится на поиски решения. Так что я желаю ей всестороннего счастья в жизни, а нужен ли ей для этого непременно мужчина или нет — это она вправе решить сама», — заключила Метальникова.

Ранее психолог Абравитова заявила, что Мизулина уйдет от Shaman, если он не позовет ее замуж.