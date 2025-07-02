Около 40 км покрытия отремонтируют на региональных дорогах к национальным паркам в Подмосковье

В Подмосковье в текущем сезоне в рамках нацпроекта отремонтируют 11 участков региональных дорог, ведущих к национальным паркам. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Дороги, на которых заменят покрытие, ведут к шести национальным паркам: «Лосиному острову», Приокско-Террасному заповеднику, урочищу «Три ручья», заказнику «Таруса», нацпарку «Завидово» и Арикинскому заказнику. Общая протяженность этих участков составляет около 40 км.

Работы уже завершили на дороге Жигалово — Загорянка в Щелково, на двух участках в Серпухове, а также на дороге Борисово — Лужки — Республика.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие переходы через железнодорожные пути построят в регионе.