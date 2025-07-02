На фестивале в Подольске будут искать хозяев для 70 кошек и 40 собак

Фестиваль в поддержку бездомных животных «Юна-Фест» пройдет в парке имени Виктора Талалихина в Подольске. В его рамках будут искать хозяев для 70 кошек и 40 собак.

В июле ветеринары проведут 359 выездных вакцинаций в отдаленных населенных пунктах Подмосковья, отметили до этого в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Все представленные на фестивале животные уже чипированы и вакцинированы, а также имеют все необходимые документы. Кроме того, новым хозяевам будут вручать подарки от партнеров фестиваля для комфортной адаптации животного в новом доме.

Кинологи и зоопсихологи помогут с выбором и расскажут о каждом подопечном. Специалисты центра «Юна» будут обеспечивать поддержку хозяев и консультации на протяжении всей жизни питомцев.

В рамках фестиваля также пройдут мастер-классы и лекции, благотворительный маркет с товарами для животных. Будет работать пункт сбора помощи для бездомных животных.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил жителей на фестиваль П. И. Чайковского.