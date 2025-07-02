Московская школьница получила стажировку в компании VK после ЕГЭ

Компанией VK было предложено место стажера в команде, работающей над цифровой платформой MAX, Надежде Яшмолкиной, учащейся одной из московских школ, показавшей блестящие результаты на ЕГЭ 2025 года, набравшей наивысший возможный балл — 400. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителей компании.

Как указано в официальном пресс-релизе, Надежда Яшмолкина, выпускница школы № 1514, посетила офис VK, где ей и было сделано предложение о стажировке в команде, занимающейся развитием цифровой платформы MAX.

В ходе визита школьница встретилась со специалистами компании, которые рассказали ей о перспективах развития в сфере информационных технологий с использованием образовательных инициатив VK Education.

Сотрудники также поделились своим опытом и рассказали о том, как они сами пришли в VK после участия в совместных образовательных программах с различными университетами.

По словам вице-президента VK по образовательным проектам Анны Степановой, интерес к сфере IT послужил причиной приглашения выпускницы на стажировку. Она подчеркнула, что, учитывая необходимость отдыха после сдачи ЕГЭ, Яшмолкина сможет присоединиться к работе над платформой в удобное для нее время, возможно, следующим летом.

Выпускница, в свою очередь, выразила радость от возможности посетить офис VK, ознакомиться с принципами работы корпорации и задать вопросы профессионалам в области IT.

Надежда Яшмолкина достигла максимального результата на ЕГЭ 2025 года, успешно сдав экзамены по профильной математике, русскому языку, физике и информатике.

В марте VK запустила бета-версию платформы MAX, предоставляющей пользователям возможность обмена сообщениями, совершения звонков, отправки голосовых сообщений и файлов объемом до 4 ГБ. Приложение доступно для загрузки в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play.

Ранее сообщалось, что школьника выгнали с ЕГЭ из-за умных очков в Комсомольске-на-Амуре.