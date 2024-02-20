Более четырехсот миллионов рублей направят в Подмосковье на выплату экстренной соцпомощи

Общество

Фото: [Пресс-служба Минсоцразвития МО]

Почти 420 миллионов рублей направят в Подмосковье на выплату экстренной социальной помощи, сообщает Министерство социального развития Московской области.

«Эта мера поддержки просто необходима для жителей, которые столкнулись с трудностями», — рассказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

Размер выплаты будет зависеть от того, в какую ситуацию попал человек, уточнили в ведомстве. Так, жителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, выплатят до семи тысяч рублей на каждого члена семьи, на одиноко проживающего — до 10 тысяч рублей. В случае повреждения или утраты жилища — до 30 тысяч рублей на каждого члена семьи или до 50 тысяч рублей — на одиноко проживающего. Министр уточнила, что такую помощь можно получить один раз в году, подать заявление на получение услуги можно на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.

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