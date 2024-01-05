Более четырехсот пассажиров более полусуток ждут вылета из Москвы на Шри-Ланку

Рейс WZ3077 авиакомпании Red Wings из аэропорта Жуковский на Шри-Ланку задержан более чем на половину суток. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что авиалайнер должен был вылететь в Хамбантоту еще 3 января вечером.

Добавляется, что изначально вылет был перенесен по техническим причинам, из-за чего свыше 400 пассажиров были вынуждены находиться в терминале аэропорта. Позже при запуске пассажиров в самолет забыли включить отопление.

Отмечается, что транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения прав пассажиров.