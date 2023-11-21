Более десяти детей‑сирот получили ключи от квартир в подмосковной Балашихе

Ключи от новых квартир в Балашихе получили 12 детей-сирот и ребят, которые остались без попечения родителей. Их вручил глава округа, секретарь местного отделения «Единой России» Сергей Юров, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Торжественное мероприятие провели в муниципальном центре управления регионом. В нем также приняли участие прокурор Балашихинской городской прокуратуры Никита Брыкин, руководитель следственного отдела по округу Сергей Гоцев и представители компании-застройщика.

«Сегодня важное событие. Мы вручаем ключи от квартир по программе, которая реализуется не первый год по поручению президента России Владимира Путина. Получения жилья – это большая ответственность. Поздравляю и желаю вам удачи на важном этапе жизни», — сказал Юров.

В администрации уточнили, что квартиры расположены в новостройках микрорайона Железнодорожный и деревни Павлино. Их приобрели за счет субвенции из регионального бюджета. В новом жилье для детей-сирот сделали ремонт, установили новое санитарно-техническое оборудование, индивидуальные приборы учета холодного и горячего водоснабжения. Их также обеспечили инженерными системами.