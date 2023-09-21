Более десяти детских площадок обновили в Чехове

Так, в рамках программы «Замена и модернизация детских игровых площадок» за счет бюджета округа выполнили полноценный ремонт 13 детских площадок, отметил Артамонов. Из них восемь расположены в городе Чехов, а пять в окружных селах.

По словам главы Чехова, на каждом из мест для детских игр обновили качели, горки, карусели и песочницы. Кроме того, на объектах было установлено освещение, скамейки и урны. Для того чтобы сделать досуг маленьких жителей муниципалитета безопасным, все детские площадки оснастили специальным резиновым покрытием, которое снижает риски травм. Помимо этого, на площадках будет круглосуточно вестись видеонаблюдение.