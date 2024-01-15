Более десяти единиц спецтехники убирают дороги и общественные пространства Красноармейска

Свыше десяти единиц спецтехники и пятнадцать рабочих работают на расчистке дорог, тротуаров и общественных пространств в Красноармейске. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Уточняется, что тракторы и дорожная техника начали работу в пять утра, с семи часов вышли на работу дворники, которые по большей части расчищали лестницы и тротуары.

Добавляется, что бригадами с утра были полностью расчищены тротуары и проезжая часть улицы Ворошилова, являющаяся основным выездом для жителей густонаселенного квартала на улице Морозова. Несмотря на то что протяженность дороги составляет не более одного километра, было вывезено 100 кубометров снега. Во второй половине дня коммунальщики приступили к уборке улиц Гагарина и Ленина.