Более десяти первых паспортов РФ торжественно вручили подросткам в Наро-Фоминске

Открытие весеннего сезона и вручение первых паспортов России стали приятными и волнующими событиями для жителей Наро-Фоминска, которым лишь недавно исполнилось 14 лет. Церемонию традиционно провели в торжественной атмосфере, не только выдав первые государственные документы, но и сказав множество пожеланий. Для молодежи получение паспорта — важный этап перехода, в котором их поддержали муниципальные власти и семьи. Родители активно снимали детей, принимающих на сцене красные книжки.

Фото: [ Пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о. ]

«Ведь для каждого из них это не просто получение паспорта, это билет во взрослую жизнь, особая ответственность за свое настоящее и, конечно, будущее», — отметила на мероприятии замглавы Наро-Фоминского городского округа, управляющий делами Елена Кузнецова.

На память подростки получили подарки, а также смогли сфотографироваться и поделиться своими впечатлениями с родными и сверстниками. Для присутствующих сделали индивидуальные и групповые снимки, которые теперь будут напоминать юным жителям округа об этом весеннем дне и его торжественной части.