Более десяти тысяч детей прошли реабилитацию в подмосковных социальных центрах с начала года

С начала 2024 года реабилитацию в подмосковных социальных центрах получили более 10 тысяч детей. Об этом сообщает Министерство Министерство социального развития Московской области.

«Это и ранняя помощь новорожденным, а также реабилитация детей-инвалидов. Главное конечно — это наши кадры: реабилитологи, логопеды, педиатры. Они внедряют все больше инновационных методов и способов реабилитации, что позволяет совершенствовать систему в целом и достигать лучших результатов в каждом конкретном случае», — рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

В ведомстве уточнили, что программу детской реабилитации подбирают индивидуально. Она будет зависеть от особенностей каждого ребенка. В регионе также запустили проект «Ранняя помощь», который позволяет выявить проблему и оперативно начать курс реабилитации. Для детей в центрах проводят занятия с животными — иппотерапию с лошадьми и канистерапию с собаками. Подать заявление для получения помощи можно здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.