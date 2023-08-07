Более десяти тысяч подмосковных подростков устроились на сезонную работу с начала лета

Более десяти тысяч подмосковных подростков устроились на сезонную работу в текущий летний период, сообщили в Минсоцразвития региона. Средний размер зарплаты ребят составляет 27 тысяч рублей.

Зарплата зависит от выбранной профессии. В основном подростки работают на аграрных предприятиях или в муниципальных организациях, специализирующихся на озеленении и благоустройстве.

«Возможно, кто-то из них продолжит трудится и дальше, но уже в свободное от учебы время», - отметила глава министерства Людмила Болатаева.

С каждым подростком заключают официальный трудовой договор. Все ребята также получают дополнительную материальную поддержку от центра занятости. Ее размер – 2,2 тысячи рублей.