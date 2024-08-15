Более десяти тысяч женщин приехали на роды в Подмосковье из других регионов России и стран

«Это говорит нам как о востребованности наших родовспомогательных учреждений, так и о высоком уровне квалификации наших специалистов. В подмосковных роддомах и перинатальных центрах практикуются все виды родов, включая мягкие, вертикальные, а также в сопровождении доулы», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.