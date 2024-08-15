Более десяти тысяч женщин приехали на роды в Подмосковье из других регионов России и стран
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С начала 2024 года на роды в подмосковные перинатальные центры и родильные дома приехали более 10,7 тысячи жительниц других регионов России и стран, что составляет 26% от общего числа принятых родов. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Это говорит нам как о востребованности наших родовспомогательных учреждений, так и о высоком уровне квалификации наших специалистов. В подмосковных роддомах и перинатальных центрах практикуются все виды родов, включая мягкие, вертикальные, а также в сопровождении доулы», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Он напомнил, что в регионе также доступны партнерские роды. Узнать подробности о системе родовспоможения в регионе можно на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.