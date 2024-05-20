Более десяти участков дорог отремонтируют в Рязани

В Рязани проведут ремонт свыше 10 участков дорог. Об этом сообщает 7info со ссылкой на главу города Виталия Артемова.

Уточняется, что в Московском и Железнодорожном районах отремонтируют участки дорог на шести улицах, в Советском и Октябрьском дорожный ремонт затронет по одной улице. Также предусмотрен ремонт дороги на Липецком мосту.

Отмечается, что все дорожно-ремонтные работы будут завершены до конца октября.

Добавляется, в скором времени также подготовят тендер на разработку проекта на строительство двух тяговых подстанций и продление троллейбусной контактной сети до разворотного круга.