Более десятка крыш многоквартирных домов отремонтируют в Талдоме до конца 2024 года

Кровли МКД Талдомского округа продолжают обновлять и избавлять от дефектов. Ремонтные работы находятся на постоянном контроле главы муниципалитета Юрия Крупенина, УК и подрядчика. Недавно в очередной раз проверили ход работ.

Бригады рабочих избавляют кровли от дыр и трещин, укладывают верхний слой покрытия, делают стяжки и проводят другие работы по улучшению одних из важнейших частей жилых зданий. Обновление кровли позволит не допустить протечек, продуваний и других проблем. Ремонт запланировали завершить по ряду адресов до 2024 года: в планах 14 крыш многоквартирных домов Талдома и поселений округа.

Укладка верхнего слоя кровель в настоящее время производится в г. Талдом (мкр-н. Юбилейный, д. 19, 23), п. Запрудня (Пролетарский переулок, д. 30/1 и 30/2), д. Ермолино (дом №65) и д. Новоникольское (дом №15). Также рабочие продолжают заливку стяжки в Талдоме (ул. Полевая д. 87) и д. Ермолино (дом №64).

В Новоникольском завершили укладку слоя кровли на доме №2.

В планах провести ремонт на крышах по следующим адресам:

- д. Новоникольское, д.14;

- г. Талдом, мкр. Юбилейный, д. 29;

- п. Вербилки, ул. Победа, д.5;

- п. Запрудня ул. Первомайская, д.8;

- п. Северный, ул. Лесная, д. 3.

Ремонт крыш — одна из приоритетных задач в округе, которую подрядчик обязался выполнить до конца текущего года.