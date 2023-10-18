Более девяноста рабочих продолжают строить новый ФОК в Можайске

Строительная готовность нового физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) на 1-й Железнодорожной улице в подмосковном Можайске превысила уже восемьдесят процентов. Об этом заявили в пресс-службе Министерства строительного комплекса региона.

В настоящий момент на объекте задействовано более девяноста рабочих, а также пять единиц спецтехники. Подрядчик выполняет устройство фасада здания, а также ведет устройство внутренних инженерных сетей. В двухэтажном спорткомплексе площадью более 5 тысяч квадратных метров расположится спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо и самбо.

Сдать данный объект запланировано до конца 2023 года. Ожидается, что в данном комплексе можно будет проводить соревнования регионального и федерального уровня.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что более ста объектов восстановили подмосковные строители на новых территориях России.