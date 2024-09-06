Более девяноста рабочих задействовано в строительстве новой поликлиники в Котельниках

В Котельниках на улице Кузьминская продолжается строительство поликлиники для взрослых и детей, рассчитанной на четыреста посещений в смену, а строительная готовность объекта уже превышает семьдесят процентов.

В пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области рассказали, что все работы здесь ведутся в рамках национального проекта «Здравоохранение». В настоящий момент на объекте выполняются внутренние отделочные работы, монтаж слаботочных систем, вентиляции, электромонтажные работы, благоустройство территории.

«Котельниковская городская поликлиника» предназначена для оказания амбулаторно-поликлинической медицинской помощи взрослому и детскому населению. Планируемая численность обслуживаемого населения составит двадцать две с половиной тысячи жителей.

В состав войдут детское отделение на 70 посещений в смену и взрослое на 330 посещений в смену, КДЦ, отделение неотложной помощи, а также дневной стационар. А завершение строительства поликлиники запланировано на конец 2024 года.