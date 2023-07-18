Более девяти тысяч человек посетили акцию «Ночь в парке» в Чехове

Глава подмосковного городского округа Чехов Григорий Артамонов поделился в Сети тем, что более девяти тысяч человек стали участниками акции «Ночь в парке», которая прошла в Городском парке культуры и отдыха 16 июля.

По словам Артамонова, горожан и гостей муниципалитета ждали мастер-классы и творческие площадки.

Такая акция уже проходила в округе в 2022 году. Тогда представители администрации и организаторы получили множество положительных отзывов.

В 2023 году в рамках «Ночи в парке» провели более масштабное мероприятие, чтобы каждый участник мог найти развлечение по вкусу. Организаторы подготовили неоновое шоу мыльных пузырей, йогу с поющими чашами и бармен шоу. Особенно горожане и гости округа оценили фотозоны и большое количество различных творческих активностей в виде мастер-классов. Кульминацией программы стало флайбордшоу. Кстати, все желающие могли попробовать свои силы в этом виде развлечений. Люди, которые пришли с детьми, отметили хорошую организацию развлечений для них.