Более двадцати муниципальных дорог отремонтировали в Люберцах

Масштабная работа по преображению дорожного полотна продолжается в городском округе Люберцы. Как рассказал глава муниципалитета Владимир Волков, на сегодняшний день отремонтированы уже 22 муниципальные дороги.

«В текущем году в городском округе Люберцы планируется отремонтировать 23 дороги общей площадью 106 127 квадратных метров и 14,814 км. Завершены работы на 22 объектах - 13, 53 км и общей площадью 103 597 квадратных метров», – пояснял глава городского округа Люберцы.

Волков добавил, что за последние две недели полностью преобразились две дороги общей площадью 10 217 квадратных метров и протяженностью 2 050 метров – это тротуар на 1-й Панковском проезде и улица Красногорская. Ремонтные работы выполняла подрядная организация ООО «Каскад».

Кроме того, новой «одежкой» могут похвастаться проспект Гагарина и улица Преображенская – здесь работы тоже уже завершены.