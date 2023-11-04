Более двадцати национальностей объединил фестиваль в День народного единства в подмосковной Балашихе

Шестой ежегодный фестиваль национальных культур «Балашиха — большая семья» объединил на одной сцене Дворца культуры «Балашиха» представителей более двадцати национальностей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Отмечается, что данный праздник был организован Общественной палатой Балашихи при поддержке Министерства информационных и социальных коммуникаций региона, а также Совета депутатов и администрации города.

В холле Дворца культуры национальными блюдами гостей угощали представители России, Армении, Грузии, Азербайджана, Чувашии, Таджикистана и Узбекистана. А уже после дегустации состоялся праздничный концерт. На сцене с национальными песнями и танцами выступили творческие коллективы.

«Мы показываем силу и единство нашего народа. Изюминкой фестиваля в этом году стали мастер-классы по приготовлению блюд. В них приняли участие не только жители, но и специальные гости праздника - бойцы СВО, которые сейчас находятся в отпуске», - рассказала председатель Общественной палаты Балашихи, руководитель регионального ресурсного цента «Волонтеры Подмосковья» Елена Жарова.

Примечательно, что с каждым годом праздник становится масштабнее и интереснее. В 2017 году при проведении фестиваля в первый раз было представлено всего лишь пять культурных автономий и диаспор. Сейчас их уже более двадцати.

«Мы уже шестой год принимаем участие в этом фестивале. Он объединяет народ вне зависимости от национальности и вероисповедания. Сегодня мы здесь все вместе бок о бок выстраиваем концепцию праздника, свои номера и мастер-классы. В этом году мы приготовили долму, шах-плов, пахлаву, халву и другие национальные блюда», - сказал руководитель азербайджанской национальной культурной автономии Балашихи Амиль Агаев.

Ранее глава Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Днем народного единства, а также пригласил посетить стенд Подмосковья на выставке «Россия».