Более двух миллионов человек пользуются социальной картой жителя Подмосковья

Социальной картой жителя Московской области пользуются более двух миллионов льготников. Об этом сообщили в областном Минсоцразвития.

«Такие соцкарты есть у пенсионеров, многодетных семей, инвалидов, а с сентября такие карты стали получать и дети-сироты», — уточнила глава ведомства Людмила Болатаева.

В министерстве добавили, что соцкарты также есть у военных пенсионеров, детей-инвалидов, ветеранов боевых действий, предпенсионеров, ветеранов труда. Они позволяют им бесплатно ездить на общественном транспорте Москвы и Подмосковья, а также получать скидки в некоторых магазинах и аптеках. Подать заявление на получение социальной карты можно здесь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пенсионеры в Подмосковье начнут получать ежемесячные доплаты.