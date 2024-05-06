Более двух миллионов человек посетили парки Московской области за неделю

На прошлой неделе парки Подмосковья посетили более 2,1 миллиона человек, что на 573 тысяч больше показателей прошлого года. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«На территории парков и лесопарков Московской области функционируют 194 парка культуры и отдыха, а также восемь каруселей, установленных по программе губернатора [Московской области Андрея Воробьева]. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской области», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В ведомстве уточнили что лидером по посещаемости на прошлой неделе стал парк Пехорка в Балашихе, его посетили 111 тысяч человек. В число лидеров также вошли Центральный парк в Пушкинском округе, парк им. Толстого в Химках, парк Мира в Мытищах. Замкнул пятерку парк Сестрорецкий в Клину.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.