Более двух миллионов человек посетили парки Московской области за неделю

За прошлую неделю парки Подмосковья посетили 2,2 миллиона человек, что на 566 тысяч человек больше прошлогоднего показателя. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«На территории парков и лесопарков Московской области функционируют 194 парка культуры и отдыха, а также восемь каруселей, установленных по программе губернатора [Московской области Андрея Воробьева]. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской области», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В ведомстве уточнили, что в будние дни парковые территории собирали от 239 тысяч до 365 тысяч посетителей за день, за два выходных дня — 690 тысяч посетителей. В число самых посещаемых вошли парк «Пехорка» в Балашихе, Центральный парк в Пушкинском округе, парк им. Толстого в Химках, парк Мира в Мытищах и парк Сестрорецкий в Клину.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.