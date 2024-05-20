Более двух миллионов человек посетили парки Подмосковья на прошлой неделе

На прошлой неделе парки Подмосковья посетили более 2,3 миллиона человек, что на 510 тысяч больше прошлогоднего показателя. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«На территории парков и лесопарков Московской области функционируют 194 парка культуры и отдыха, а также восемь каруселей, установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской области», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В ведомстве уточнили, что в выходные дни посетителям парковых территорий стали более 893 тысяч человек. В число наиболее востребованных вошли парк Пехорка в Балашихе, парк имени Толстого в Химках, парк Мира в Мытищах, парк Сестрорецкий в Клину и парк Фабричный в Истре.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.