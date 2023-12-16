Более двух с половиной тысяч жителей Ленинского округа смогли посмотреть ледовое шоу Ильи Авербуха

Ледовое шоу Ильи Авербуха показали на новом катке, открытом на стадионе второго корпуса Бутовской школы №1 в рабочем поселке Боброво Ленинского городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Евгения Медведева и другие знаменитые спортсмены представили спектакль на льду «ЧЕМПИОНЫ» под руководством заслуженного мастера спорта, серебряного призера Олимпийских игр Ильи Авербуха.

«Сегодня наши жители смогли насладиться самым настоящим театральным представлением на льду - музыкальные номера с впечатляющими элементами, от которых захватывает дух, невероятная энергетика и эмоции. Благодарю команду губернатора Андрея Воробьева и всех артистов за замечательный новогодний подарок для наших жителей», - отметил ВРИП главы муниципалитета Станислав Каторов.

Напоминаем, что подобные ледовые представления в регионе организуют уже третий год подряд в рамках проекта губернатора «Зима в Подмосковье». Так, в 2021 году выступление состоялось на стадионе Видновской школы №10, а в прошлом году – на территории Мисайловской школы №1 в ЖК «Пригород Лесное».

Подчеркнем, что каток в Боброво будет работать для жителей до середины марта следующего года. При этом покататься на муниципальных катках с искусственным льдом можно совершенно бесплатно.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье продолжают разрабатывать дополнительные меры поддержки многодетных семей.