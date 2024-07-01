Более двух тонн помощи для бойцов СВО собрали жители микрорайона Климовск в Подольске

Акцию по сбору помощи для бойцов специальной военной операции организовали ветераны микрорайона Климовск городского округа Подольск. Об этом рассказали в Министерстве территориальной политики Московской области.

Отмечается, что на протяжении нескольких часов в помещение организации в доме 7 корпусе 2 по улице Молодежной неравнодушные жители приносили все необходимое для военных, кто служит сейчас в зоне СВО.

Коробки с продуктами питания, водой, сладостями, окопными свечами, средствами личной гигиены, медикаментами и одеждой отправятся мотострелковым и штурмовым войскам, а также в полевые госпиталя. Помимо этого, военным передадут письма, которые им написали дети из гимназии имени Подольских курсантов.

Примечательно, что ветераны Климовска отправляют все необходимое уже в 29 раз, подобные сборы гуманитарной помощи они организовывают на регулярной основе каждые два месяца. При этом присоединиться к поддержке воинов может каждый.