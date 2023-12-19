Более двух тысяч человек получили выплату на ТСР с начала года в Подмосковье

Более двух тысяч человек получили выплату на технические средства реабилитации с начала года в Подмосковье. Об этом сообщили в региональном парламенте.

Сейчас она предоставляется в проактивном режиме. Речь идет о тринадцати наименованиях. В их числе средства для адаптации жилого дома. К примеру, функциональная кровать и подъемник для ванны.

В общей сложности в области проживают более 380 тысяч граждан с ограниченными возможностями здоровья. Этой категории граждан оказываются различные меры поддержки.

Так, в Подмосковье ввели ежегодную выплату в размере тринадцати тысяч рублей семьям с детьми-инвалидами, обучающимися в школах. С января ее получили четыре тысячи семей.

Более двух тысяч человек получают ежемесячную выплату в размере 28 тысяч рублей на уход за инвалидами.

Шесть сотен семей оформили ежемесячную выплату в размере восемнадцати тысяч рублей на уход за ребенком-инвалидом, который не может самостоятельно себя обслуживать.

Также в Подмосковье ввели комплексную услугу «Инвалидность». Оформить ее можно на сайте госуслуг региона. Она включает шесть направлений: выплату на школьную форму, компенсацию оплаты ЖКУ, соцкарту, выплату на покупку ТСР, компенсацию ОСАГО, пособие детям-инвалидам.