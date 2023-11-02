Более двух тысяч детей-сирот обрели семью в Подмосковье с начала года

Более двух тысяч детей-сирот обрели семью в Подмосковье с января текущего года, сообщили в Минсоцразвития региона. В ведомстве отметили, что, в первую очередь, в регионе стараются оформить опеку родственниками.

В Подмосковье ранее были закрыты все детдома. Теперь в области функционируют семейные центры. Для подготовки приемных родителей работают 73 специальные школы.

«Система устройства детей работает настолько эффективно, что дети не находятся в семейном центре больше двух месяцев, а передаются сразу в семью», – отметила глава министерства Людмила Болатаева.

В ведомстве добавили, что 179 детей устроили в семьи в Богородском округе, Черноголовке, Электростали, Павловском Посаде и Электрогорске. Сто тридцать пять — в Балашихе и Реутове.