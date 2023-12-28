Более двух тысяч машин стоят в очереди на выезд из России в Грузию

В гигантской очереди более тысячи большегрузов, а также свыше 500 легковых автомобилей.

Речь про Военно-Грузинскую дорогу, участок, ведущий от Владикавказа до населенного пункта Ларс. Как уточнили ТАСС в МВД по Северной Осетии, трассу закрыли, что спровоцировало скопление большого количества машин. Причиной перекрытия стала непогода, бушующая в регионе.

Ближе всего к пункту пропуска стоят 200 машин. Всем автолюбителям доступны пункты обогрева. Также на месте работают инспекторы патрульной службы, которые следят за безопасностью на трассе.

При этом в электронной очереди числятся более трех тысяч большегрузов. Запрет пока не планируют снимать: это произойдет только после особого распоряжения.