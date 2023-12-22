Более двух тысяч медицинских аптечек передали бойцам СВО из Ногинска за два года

В подмосковном Ногинске на регулярной основе проходит сбор медикаментов для участников СВО в рамках проекта «Добрая аптечка». Так, за два года благодаря проекту бойцы получили более 2 тысяч аптечек с необходимыми лекарствами.

Начальник отдела по социальным вопросам администрации Богородского городского округа Людмила Вязелева рассказала, что она с коллегами не смогла остаться равнодушными и начали сбор гуманитарной медицинской помощи для бойцов. В рамках акции «Добрая аптечка» любой желающий может положить в специальную корзинку в аптеке медицинские препараты, необходимые для участников СВО. Когда коробки наполняются, аптечные сети привозят их в администрацию.

Аптечки в зону СВО доставляют через благотворительные фонды, волонтерские организации, а также напрямую — через участников спецоперации, когда те приезжают в отпуск, а затем вновь отправляются на передовую с необходимыми препаратами.