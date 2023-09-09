Более двух тысяч молодых людей работают наблюдателями на избирательных участках в Подмосковье
Фото: [Соцсети]
Председатель Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова рассказала, что в этом году в голосовании активно принимает участие молодежь региона.
«Порядка двух тысяч молодых людей у нас присутствуют в качестве наблюдателей на участках во всех городских округах Московской области. Тысячу из них мы подготовили в рамках проекта „Подмосковье — это мы“. Это ребята с активной гражданской позицией, которые интересуются тем, как устроен процесс выборов, кто такой наблюдатель, что такое участковая избирательная комиссия», — отметила Самединова
Она рассказала, что всего в Подмосковье было проведено одиннадцать форумов, в рамках которых и обучили молодежь.
«У ребят, которые впервые приходят на выборы, это памятный день. Надо сформировать у молодежи традицию голосовать электронно. Будущее выборов — за цифровизацией, на этом мы делали акцент, информируя молодежь о выборах. Это просто, это удобно, это прозрачно. И надо чтобы молодежь понимала, что от выборов зависит их будущее. Многие это понимают и осознают», — добавила Лианара Самединова.