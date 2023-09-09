Более двух тысяч молодых людей работают наблюдателями на избирательных участках в Подмосковье

«У ребят, которые впервые приходят на выборы, это памятный день. Надо сформировать у молодежи традицию голосовать электронно. Будущее выборов — за цифровизацией, на этом мы делали акцент, информируя молодежь о выборах. Это просто, это удобно, это прозрачно. И надо чтобы молодежь понимала, что от выборов зависит их будущее. Многие это понимают и осознают», — добавила Лианара Самединова.