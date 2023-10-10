Более двух тысяч семей получили маткапитал проактивно с этом году
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С начала текущего года в проактивном порядке оформлено свыше двух тысяч сертификатов на маткапитал. Об этом сообщает 7info.
Отмечается, что выдача сертификатов в таком виде совершается с апреля 2020 года.
Добавляется, что жители региона могут направить его на улучшение жилищных условий, образование детей, рост будущей пенсии мамы, покупку товаров и услуг для соцадаптации детей-инвалидов, получение ежемесячной выплаты.