Более двух тысяч участников студии «Добровольчества» из Можайска помогают бойцам СВО

Уже больше года на базе Можайского культурно-досугово центра работает студия «Добровольчества», в которой насчитывается более двух тысяч человек. Ежедневно волонтеры собирают и формируют в посылки помощь для фронта.

Здесь волонтеры изготавливают окопные свечи, розжиги и плетут маскировочные сети, которые необходимы бойцам специальной военной операции в больших количествах. Сотрудники отдела дома культуры рабочего поселка Уваровка — одни из первых, кто вступил в ряды студии «Добровольчества». В свободное время прямо на рабочем месте они разворачивают целый небольшой «цех», где изготавливают свечи и плетут маскировочные сети.

«Как можно оставаться в стороне, когда там наши ребята. Поэтому стараемся помогать. Сами собираем баночки, делаем фитили из картона. Даже плетение сетей освоили. Раньше по схемам, но сейчас уже набили руку», — делится культорганизатор Татьяна Пикалева.

К доброму делу часто присоединяются школьники и участники различных кружков, помогая добровольцам. Также неравнодушные жители рабочего посёлка Уваровка приносят в отдел дома культуры и другую гумпомощь. Стать участником студии «Добровольчества» может каждый желающий. Для этого необходимо обратиться к заведующему своего отдела дома культуры или в Можайский КДЦ.