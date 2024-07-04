Более двух тысяч жителей Подмосковья прошли диагностику в ЦАОПах в Дни открытых дверей

С начала 2024 года диагностику в центрах амбулаторной онкологической помощи Подмосковья в рамках Дней открытых дверей прошли более двух тысяч пациентов. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В ведомстве уточнили, что жители в рамках такого обследования могут пройти маммографию/ УЗИ молочных желез, сдать ПСА-тест на рак простаты и тест на наличие скрытой крови в кале, пройти диагностику новообразований кожи и не только.

«В лечении онкологических заболеваний колоссальное значение имеет своевременная диагностика. Именно поэтому так важно регулярно проходить обследования. Для удобства жителей региона в центрах амбулаторной онкологической помощи проводятся Дни открытых дверей», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

По его словам, обследования в этом году позволили заподозрить злокачественные новообразования у 195 человек. Их направили на дополнительные обследования, которые подтвердили предположение у 27 пациентов. Отметим, что пройти диагностику могут все желающие старше 18 лет. Ознакомиться с расписанием можно на онкопортале областного Минздрава.

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